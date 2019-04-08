Yemen’de kolera salgını nedeniyle OHAL ilan edildi: 190 bin kişi öldü

Uzun süredir siyasi krizle boğuşan Yemen’de kolera salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Yemen’de son iki buçuk ayda 190 bin kişi koleradan hayatını kaybetti.

Koleraya yakalanan insanlar hastanede tedavi oluyor. (Fotoğraf: Reuters)

Yemen’de Husilere bağlı Saba haber ajansının haberine göre, oluşturulan hükümette Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Taha el-Mutevekkil, kolera salgınıyla mücadele için olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

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2019’un başından bu yana Yemen’de kolera vakaları hızlı bir artış gösteriyor. UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Geert Cappelaere ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ahmed el-Manzuri tarafından bir süre önce yapılan yazılı açıklamada, 17 Mart’a kadar 109 bin kolera vakası kaydedildiği, 190 kişinin de bundan hayatını kaybettiği rapor edilmişti.

İlaç ve tıbbi malzemelerin eksikliği, temiz suya erişimin olmaması ve yetersiz beslenme gibi sebepler kolera başta olmak üzere ülkedeki birçok salgın hastalığın temel nedeni.



Yaşanan siyasi kriz ve iç savaş nedeniyle binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Yemen’de, Birleşmiş Milletler’e (BM) göre 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.