Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yemen’de her sekiz saatte bir kişi hayatını kaybediyor

Yemen’de, 2015’ten beri çatışan hükümet güçleri ve Husiler arasında, geçen yıl aralık ayında İsveç’in başkenti Stockholm’deki görüşmelerde anlaşma sağlanmasına rağmen her sekiz saatte bir kişi ölüyor.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Guardian’daki habere göre Norveç Mülteci Konseyi’nin verilerine göre ülkede yılbaşından beri 56’sı çocuk 231 kişi öldü. Bu, günde üç kişinin hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Ölümlerin çoğuna hava saldırıları, bombardıman ve mayınlar neden oldu.

Reklam

Norveç Mülteci Konseyi’nin Yemen sorumlusu Muhammed Abdi, görüşmelerin kilit noktası olan ve tarafsız güçlerin konuşlandırılması kararlaştırılan liman kenti Hudeyde’deki ölümlerde düşüş yaşandığını söyledi. Abdi, “Ancak ülkenin diğer bölgelerinde ölümler arttı. Taiz ve Hacca’da ölümler anlaşma öncesine oranla iki katına çıktı” dedi.

Merkezi Britanya’daki yardım kuruluşu Oxfam’ın Yemen’deki direktörü Muhsin Sıddıki de “Kalıcı barış için adım atılmayan her gün daha fazla Yemenli ölüyor. Hayatta kalanlar için gıda ve barınak ihtiyacı ise artıyor” dedi.

Yemen’de her 10 dakikada beş yaşından küçük bir çocuk hayatını kaybediyor

BM’den acil Yemen çağrısı: Durum felaket ve hızla daha da kötüye gidiyor

Yemen’in liman şehri Aden’de intihar saldırısı: En az 40 asker hayatını kaybetti

BM: Yemen’deki cenaze saldırısında 140 kişi öldü, 525 kişi yaralandı

Yemen’deki Suudi bombardımanlarında bir yılda 3 binden fazla sivil öldü

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...