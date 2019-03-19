Yemen’de her sekiz saatte bir kişi hayatını kaybediyor

Yemen’de, 2015’ten beri çatışan hükümet güçleri ve Husiler arasında, geçen yıl aralık ayında İsveç’in başkenti Stockholm’deki görüşmelerde anlaşma sağlanmasına rağmen her sekiz saatte bir kişi ölüyor.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Guardian’daki habere göre Norveç Mülteci Konseyi’nin verilerine göre ülkede yılbaşından beri 56’sı çocuk 231 kişi öldü. Bu, günde üç kişinin hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Ölümlerin çoğuna hava saldırıları, bombardıman ve mayınlar neden oldu.

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Norveç Mülteci Konseyi’nin Yemen sorumlusu Muhammed Abdi, görüşmelerin kilit noktası olan ve tarafsız güçlerin konuşlandırılması kararlaştırılan liman kenti Hudeyde’deki ölümlerde düşüş yaşandığını söyledi. Abdi, “Ancak ülkenin diğer bölgelerinde ölümler arttı. Taiz ve Hacca’da ölümler anlaşma öncesine oranla iki katına çıktı” dedi.

Merkezi Britanya’daki yardım kuruluşu Oxfam’ın Yemen’deki direktörü Muhsin Sıddıki de “Kalıcı barış için adım atılmayan her gün daha fazla Yemenli ölüyor. Hayatta kalanlar için gıda ve barınak ihtiyacı ise artıyor” dedi.