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Yaramazlara biraz batar!

Yemeksepeti’ne siber saldırı: Kullanıcı bilgileri kısmen ele geçirildi

Milyonlarca kullanıcısı bulunan yemek sipariş portalı Yemeksepeti, siber korsanların saldırısı sonucunda veri tabanındaki kullanıcı bilgilerinin bir bölümünün ele geçirildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre saldırı dün sabah tespit edildi.

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Korsanlar, kredi kartı bilgileri dahil herhangi bir mali bilgi ya da şifreye ise erişebilmiş değil.

Ele geçirilen bilgiler şöyle: Ad-soyad, doğum tarihi, Yemeksepeti’ne kayıtlı telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, açık olarak görülemeyen SHA-256 algoritmasıyla maskelenmiş giriş şifreleri.”

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Eziyet edebilmenin ilk koşulu, eşit değerde görmemek…

Faşist eylem, eşit ve insan kabul edilmeyene yönelir. Faşistin insan kabul etmediği, canını önemsemediği; bir gün Yahudi, bir gün Ermeni, bir gün Müslüman, bir gün siyah, bir gün Suriyeli, bir gün muhalif, bir gün yoksul, bir gün kadın olabilir.