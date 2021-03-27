Yemeksepeti’ne siber saldırı: Kullanıcı bilgileri kısmen ele geçirildi

Milyonlarca kullanıcısı bulunan yemek sipariş portalı Yemeksepeti, siber korsanların saldırısı sonucunda veri tabanındaki kullanıcı bilgilerinin bir bölümünün ele geçirildiğini duyurdu.
Açıklamaya göre saldırı dün sabah tespit edildi.
Korsanlar, kredi kartı bilgileri dahil herhangi bir mali bilgi ya da şifreye ise erişebilmiş değil.
Ele geçirilen bilgiler şöyle: “Ad-soyad, doğum tarihi, Yemeksepeti’ne kayıtlı telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, açık olarak görülemeyen SHA-256 algoritmasıyla maskelenmiş giriş şifreleri.”