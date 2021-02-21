Yemek üretim tesisinde son kullanma tarihi geçmiş 70 kilo tavuk eti bulundu

İstanbul’un Tuzla ilçesinde zabıta ekipleri, bir yemek üretim tesisinde yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş, yemek yapılmak üzere hazır bekletilen 70 kilogram tavuk eti bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işletmelerin Covid-19 tedbirlerine uyup uymadığı denetlendi.
Orhanlı Mahallesi’ndeki bir yemek üretim tesisinde tarihi geçmiş ürün bulunduğu ihbarını alan Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri baskın düzenledi.
Pişirilmek üzere bekletilen 70 kilogram tavuk eti bulundu. Ekipler tarafından işletmeye idari para cezası kesilirken, tavuk eti imha edildi.