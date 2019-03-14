Yemek söyleyenlerin kartlarını kopyalayıp 250 bin lira harcayan çete yakalandı

İstanbul’da restoranların kuryeleriyle anlaşarak müşterilerin kart bilgilerini kopyalayan çete üyeleri tutuklandı.

Polis, operasyonda el konan suç malzemelerini gazetecilere gösterdi. (Fotoğraflar: DHA)

İHA’dan Sadık Kahraman’ın haberine göre İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ilk olarak çeteyi tespit etti.

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Çetenin restoranlarda çalışan moto-kuryelerle anlaştığı, özel yazılımlı POS cihazları verdiği, kart kullanan müşterilerin kart bilgilerini çaldığı belirlendi.

Polis, 28 Şubat’taki operasyonda kuryeler F.Ö. ve F.O. ile çeteye POS cihazı temin eden A.Ş. ve İ.H.’yi gözaltına aldı.

Bir çete üyesi, kopyalanan kart bilgilerini ATM’den para çekmek için kullanırken görüntüledi.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda yazılımı değiştirilmiş POS cihazları, kopya kart oluşturmakta kullanılan MSR cihazı, manyetik şeritli kopya kartlar, 200 kişinin kart bilgilerinin yer aldığı evraklar ve para bulundu.

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Çetenin kopyaladığı kartlarla toplamda 250 bin liralık para çektiği ya da alışveriş yaptığı tespit edildi.

Dört şüpheli 3 Mart’ta Bakırköy adliyesine sevk edilerek tutuklandı.