Yemek kartlarına ayar: Ödeme süresi 30 günü, komisyon oranı yüzde 6’yı aşmayacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yemek kartlarına ilişkin uzun süredir sektörle üzerinde çalıştığı düzenlemeyi mevzuata uyarladı. Buna göre kart firmalarının lokanta ve restoranlardan aldığı komisyon oranı yüzde 6’yı, ödeme süresi de 30 günü aşamayacak. Yemek kart ve çekleri marketlerde kullanılmaya devam edecek.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre, ‘Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’e yeni madde eklenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre kart firmalarının lokanta ve restoranlardan aldıkları komisyon oranı yüzde 6’yı, ödeme süresi de 30 günü aşamayacak. Kart kullanıcıları, bakiyelerini hiçbir koşul aranmaksızın bir sonraki aya veya yıla devredebilecek.

Yemek kartı ve yemek çeki hizmeti veren kuruluşlar, sözleşme yaptıkları özel ve kamu sektöründeki işverenlere, iskonto ya da promosyon yapamayacak; restoran, lokanta gibi perakende işletmelerden komisyon oranı dışında ‘kira, teknik destek, bakım bedeli, depozito’ gibi kalemlerde hiçbir bedel talep edemeyecek.

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Yemek kartı pazarında 10 şirket faaliyet gösteriyor

Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlarla işverenler veya perakende işletmeler arasında düzenlenen sözleşmelerde, yeni yönetmelik hükümlerine aykırı maddeler, altı ay içinde düzeltilecek. Düzeltme yapılmaz ise sözleşme hükümleri geçersiz kalırken, yönetmelik hükmü geçerli sayılacak.

Düzenlemede ‘marketten alışveriş’ yasağı ise yer almadı. Yetkililer, perakende ticaret düzenlemesinde vergisel bir uygulamanın yer alamayacağını belirtirken, “Şikayete konu olan unsurları düzelttik. Yemek kartı şirketlerine ödenen komisyon oranı yüzde 13’e kadar çıkabiliyordu. İskontolar büyük sorundu. İskontoyu yasakladık. Komisyon oranını 6 ile sınırladık. Bundan sonrasında rekabetle bu oran daha da aşağıya inebilecek” dedi.

Sektör verilerine göre Türkiye’de yemek kartı pazarında 10 şirket faaliyet gösteriyor. Üç buçuk milyon çalışana verilen, 200 bin restoran ve lokantada geçerli olan yemek kartı pazarının 2017 yılı büyüklüğü 25 milyar 400 milyona ulaştı. İlk olarak 1992 yılında kullanıma başlanan yemek çek ve kartları pazarı 2000’li yılların başından itibaren hızlı bir büyüme sürecine girdi. Yıllık ortalama yüzde 10 civarında büyüme gösterdi.