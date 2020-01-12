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Yaramazlara biraz batar!

Yeğeninin maganda kurşunuyla can verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde kapalı alandaki asker eğlencesinde Mensure G. (60), yeğeni Ümit G.’nin (47) havaya tabancayla ateş açması sonucu göğsünden vurularak hayatını kaybetti. 

Fotoğraf: DHA

Olay akşam saatlerinde Kelahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede askerden gelen bir genç için eğlence düzenlendi. Kapalı alandaki eğlence sırasında Ümit G. tabancayla havaya ateş açtı. Tavandan seken kurşun, Ümit G.’nin amcasının eşi Mensure G.’nin göğsüne isabet etti.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mensure G., Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Akciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlenen Mensure G., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 

Olayın ardından gözaltına alınan Ümit G., İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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