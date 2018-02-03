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Yaramazlara biraz batar!

Yeğeninin camisinin silüetini bozuyor diye müftülük binasını yıkmaya çalıştı

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Mardin’de bir kişi, yeğeninin yaptırdığı caminin silüetini bozduğunu söylediği müftülük lojmanını iş makinesiyle yıkmaya kalkıştı.

Fotoğraflar: DHA

Nuhoğlu Kireç Fabrikası’nda çalışan Faysal Nuhoğlu, dün saat 03.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Parkı’ndaki Nuhoğlu Camii’nin yanında bulunan üç katlı müftülük binasını iş makinesiyle yıkmaya çalıştı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis Nuhoğlu’nu kepçeden indirerek gözaltına aldı. Karakola götürülen adam Nuhoğlu Camii’nin silüetini bozduğu gerekçesiyle binayı yıkmak istediğini söyledi.

Nuhoğlu’nun camiyi yaptıran Şakir Nuhoğlu’nun yeğeni olduğu öne sürüldü.


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