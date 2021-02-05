Yeğenini öldürüp cesedini ormanlık alana gömdü; bir gün sonra teslim oldu

Rize’nin Güneysu ilçesinde yaşayan Hasan Arıcı (52), tartıştığı aynı ad ve soyadı taşıyan yeğeni Hasan Arıcı’yı (32) tabancayla başından vurup öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömdü. Bir gün sonra suçunu itiraf eden Arıcı, gözaltına alındı.
Dün, ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde, Hasan Arıcı ile yeğeni arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Arıcı, yeğenine tabancayla ateş etti. Başından vurulan Arıcı yaşamını yitirdi.
Pişmanlık duyduğunu belirterek jandarmaya giden ve suçunu itiraf eden Arıcı’nın ifadesi doğrultusunda bölgeye giden ekipler, yeğeninin toprağa gömülü cesedini çıkardı.
Yeğen Hasan Arıcı’nın cenazesi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.