Yeğenini 11 yıl istismar ettiği öne sürülen amca tutuklandı

Muğla’da 62 yaşındaki erkek, 19 yaşındaki yeğenine 11 yıl istismarda bulunduğuna yönelik şikayet sonrası tutuklandı.

DHA’nın haberine göre Ortaca ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki B.D.’nin, 19 yaşındaki yeğeni M.D.’nin telefonuna takip sistemi kurduğu iddia edildi.

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Yeğenini takip eden adam, M.D.’yi sevgilisiyle deniz kenarında gördü. Daha sonra yeğeninin sevgilisinin otomobilinin lastiklerini patlattı. B.D.’nin yeğenine ve sevgilisine de saldırdığı belirtilirken olay yerine jandarma geldi.

Gözaltına alınan B.D., Sarıgerme Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürüldü. M.D. ve erkek arkadaşı, B.D.’den şikayetçi oldu.

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‘Korktum, anlatamadım’

M.D.’nin ifadesinde, amcasının kendisine sekiz yaşından beri cinsel istismarda bulunduğunu, korktuğu için başına gelenleri kimseye anlatamadığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.