Yeğenine tecavüz edip hamile bırakan imam, müezzin eşini tacizden de yargılanmış

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Erzurum’da ablasının kızına tecavüz etmek suçlamasıyla yargılandığı davada indirim uygulanmadan 23 yıl dokuz ay hapis cezası verilen imamın, daha önce de bir müezzinin eşini taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı ortaya çıktı.

Savcılığa giden 24 yaşındaki kadın, 42 yaşındaki dayısı Abdulkadir İ.’nin kendisine 2016’da köydeki anneannesinin evinde tecavüz ettiğini, kürtaj olamayınca tecavüz sonucu doğurduğu bebeği yurda verdiğini, korktuğu için durumu kimseye anlatamadığını söylemişti.

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Abdulkadir İ., ‘gönül ilişkisi’ olduğunu söylediği ve ‘uyurken kendi rızası dışında ilişkiye girdiğini’ öne sürdüğü yeğenini “Anlatırsan seni öldürürüm, yaşatmam. Zaten kimse sana inanmaz, ben imam olduğum için herkes bana inanacaktır” diyerek tehdit ettiği de ortaya çıkmıştı.

Tutuklu yargılanan imama toplamda 23 yıl dokuz ay hapis cezası verilmişti.

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‘Sanığın beyanları kurgu’

Mahkeme heyeti, kararının gerekçesini açıkladı.

Kararda, kadının öz dayısına niteliği itibariyle vahamet arz eden bir suçu işlediğinden bahisle suç isnat etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi.

‘Bir genç kızın namusunu ortaya atacak şekilde iftira atmasının da beklenemeyeceği’ dile getirilen kararda, sanığın savunmalarının suçtan ve ceza almaktan kurtulmaya yönelik, zaman içerisinde kurgulanmış beyanlardan ibaret olması nedeniyle savunmalarına heyetçe itibar edilmediğine işaret edildi.

Bir kez daha yargılanmış

Gerekçeli kararda, kadının olaydan yaklaşık bir yıl sonra şikayetçi olmasında bile sanığın tehdidinin içeriğinin etkisinin olmuş olabileceğine değinilerek şunlar kaydedildi: “Sanığın, imam olduğuna vurgu yaparak ve ‘Kimse sana inanmaz’ diyerek mağdurenin tehdit etmesinin inançlı bir insanın üzerinde bırakmış olduğu tereddüt ile toplumun gözünde imamların güvenilir, kuvvetli iman sahibi kişiler olduğu düşünüldüğünde, katılanın sanığı tehditlerinden bunaldığı anda şikayet etmesinin de hayatın olağan akışına uygun olduğu (…)”

Kararda, ‘kadının öz dayısından bebek dünyaya getirmesinin kendisi üzerinde bıraktığı elem, acı ve psikolojik sıkıntıların yoğunluğu’ da dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşarak ceza verildiğine dikkat çekilerek sanığın daha önce görev yaptığı Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bir müezzinin eşine cinsel taciz suçundan yargılandığı bilgisi yer aldı.

Mahkeme, iyi hal indirimi uygulanmaması hakkında da şunları kaydetti: “Din işleri ile iştigal eden bir kişi olan sanığın ardında bıraktığı kötü intiba, cezaların caydırıcılık özellikleri, takdiri indirim başlıklı hükmün zorunlu bir atıfet maddesi olmayışı dikkate alınarak TCK 62’nci maddenin uygulanmasına takdiren yer olmadığına oy birliği ile hüküm kurulmuştur.”