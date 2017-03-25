Yeditepe Üniversitesi’ndeki köpekler yerleşkeden toplanıyor: Öğrenciler tepkili

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, üniversitede bulunan köpeklerin toplanıp götürülmesine tepkili.

Konuyu gündeme getiren Hayvanları ve Doğayı Koruma Kulübü (YÜHAK) seslerini duyurmak için imza kampanyası başlattı.

Metinde Kayışdağı’ndaki 125 bin metrekarelik yerleşkede Kasım 2015 ve Eylül 2016’dan sonra, 30 Ocak’ta da köpeklerin özel güvenlik tarafından yönetim kurulunun talimatıyla toplandığı belirtildi.

Köpeklerin yaşadığı alanda anestezi iğnesi bulunduğu, bunun üzerine Maltepe, Ataşehir ve İstanbul büyükşehir belediyelerinden yetkililerle görüşüldüğü belirtilen metinde, bu belediyelerin herhangi bir çalışma gerçekleştirmediği öğrenildiği aktarıldı.

‘Şikayet var, ısırıyorlar’ deniyor

Ertesi gün güvenlik müdürüyle görüşüldüğü, müdürün ‘şikayet’ ve ‘ısırma vakası’ nedeniyle köpeklerin toplandığını söylediği ifade edilen metinde, “Isırma durumunda yasal prosedüre uymayıp kesin çözümü köpekleri toplayıp ilçe dışında, geri dönemeyecekleri yerlere atmakta gören kişiler aslında çok büyük bir suç işlemekte ve insan sağlığını tehdit etmektedir” dendi.

Metinde köpeklerin yasal olarak üniversitede bulunmasının önünde hiçbir engel bulunmadığı kaydedildi: “Kampüsümüzde yaşayan köpekler 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 3’üncü maddesi J Bendine göre ‘Kontrollü Hayvan’ sınıfındadır ve 2013 yılından beri faaliyet gösteren YÜHAK bu amaçla kurulmuştur. Küpeli, aşılı ve periyodik kontrolleri veteriner işleri ekipleri tarafından yapılan bu köpekler beslenemeyecekleri ve uyum sağlayamayacakları ortamlara bırakılamazlar. Buna ek olarak özel güvenlik görevlileri yalnızca belediye veterinerleri kontrolünde belediye ekipleri tarafından kullanılması gereken, köpeğin yaş ve kilosuna göre değişiklik gösteren kırmızı-yeşil reçeteli uyuşturucu maddeleri temin edemez ve kesinlikle kullanamazlar. Bu durum 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu’na aykırıdır ve hem biz öğrencileri hem de ailelerimizi endişelendirmektedir.”

Metinde, rektörlüğün köpeklerin durumunu soran hiçbir yazılı dilekçeye cevap vermediği savunulurken, öğrencilerin bursların kesilmesiyle, kulübün de kapatılmakla tehdit edildiği, kulübün daha sonra faaliyetlerinin askıya alındığı belirtildi.

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin öncülüğünde kurulan Yeditepe Forumu da 21 Mart’ta köpeklerin toplatıldığına dair bir video yayınladı.

Öğrenciler engel oldu

YÜHAK’ın Facebook hesabından paylaştığı bilgiye göre son olarak 20 Mart’ta İstanbul büyükşehir belediyesine ait bir köpek toplama aracı yerleşkeye gelerek köpekleri toplamak istedi.

YÜHAK’a göre araçtan ‘ellerindeki narkotik maddelerle yetkili olmayan kişilerin inmesinin ardından’ öğrenciler aracın önünde toplandı. Öğrenciler ekipleri şikayet ederek köpeklerin alınmasını engelledi.

Üniversiteler Arası Hayvanları Koruma Topluluğu’nun ajanimo.com’da yer alan açıklamasında, belediyeye ait bir aracın okula geldiği, öğrencilerin tepkisi üzerine okulun dışına çıktığı ancak 15 dakika sonra yeniden giriş yaptığı belirtildi.

Yetkililerin saldırma, ısırma şikayeti, kısırlaştırma ve iç-dış parazit uygulaması yapacaklarını söyledikleri, öğrencilerin de buna karşılık köpeklerin aşı gibi ihtiyaçlarının Maltepe Belediyesi işbirliğiyle karşılandığı cevabını verdikleri kaydedildi.

Açıklamada “Ancak bir saldırma vakası var ise belge olması halinde köpeğin iğne atılmadan öğrenciler tarafından yakalanabileceği söylenmiştir. Bunu dikkate almayan kişiler haklarında hiçbir şikayet bulunmayan, küpeli, aşılı ve kısır olan iki köpeğe iğne atmıştır” dendi.