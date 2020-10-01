‘Yeditepe Huzur’ uygulaması: Aranan 303 kişi yakalandı

İstanbul’da dün gece yapılan ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasında 142 bin kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 303 şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 157 noktada, 1394 personel, bir hava ekibi, dört eğitimli dedektör köpeği ve iki Deniz Limanı Şube botu katılımıyla uygulama yapıldığını bildirdi.

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Uygulamada, 141 bin 946 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 303 şüpheli yakalandı, 206 yoklama kaçağı tespit edildi.

170 bin lira ceza

Emniyet, 19 bin 505 araç ve 275 motosikletin de kontrol edildiğini belirterek şu bilgileri verdi: “852 araca işlem yapılmış, toplamda 29 araç trafikten men edilmiş, 170 bin 472 lira para cezası uygulanmıştır. 919 umuma açık iş yeri denetlenerek üç işyerine işlem yapılmış ve 3 bin 180 lira idari para cezası uygulanmıştır.”

Ayrıca, 37 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 177 fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen para bulundu.