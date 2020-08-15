‘Yeditepe Huzur’ uygulaması: 287 şüpheli yakalandı, 267 bin lira ceza kesildi

İstanbul’da birçok noktada yapılan ‘Yeditepe Huzur’ isimli uygulamada 287 şüpheli yakalandı, 267 bin lira ceza kesildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın koordinesinde yapılan ‘Yeditepe Huzur 2020-7’ uygulamasına çok sayıda şubeden polis katıldı.

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Uygulamada, 131 bin 67 kişiye yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 287 şüpheli ile 114 yoklama kaçağı yakalandı.

Ayrıca, 17 bin 898 araç ve 229 motosiklet kontrol edildi. 810 araca işlem yapıldı, 37 araç trafikten men edildi, 267 bin 253 lira para cezası kesildi. Uygulamada 739 işyeri denetlendi, 14 iş yerine işlem yapıldı, 10 bin 521 lira ceza uygulandı.

27 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 167 fişek bulunan uygulamada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen paraya el kondu.