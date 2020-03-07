‘Yeditepe Huzur’ denetimi: 9 bin kişi sorgulandı, 100 bin lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün tüm ilçelerde yaptığı ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasında toplamda 99 bin 727 lira para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Polis, 39 ilçede helikopter destekli uygulama yaptı. Uygulamada narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik şubenin de aralarında olduğu çok sayıda şubeden polis yer aldı.

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Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. El çantaları ve valizler ve araçlar da kontrol edildi.

Denetim kapsamında 8 bin 630 kişi sorgulanırken, aranan 10 kişi yakalandı. 1768 araç denetlenirken 114 araç hakkında işlem yapıldı, 13 araç trafikten men edildi. Toplamda ise 99 bin 727 lira para cezası kesildi. Faaliyet gösteren 246 işyerinden 14’üne idari işlem uygulandı.