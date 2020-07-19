Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Yeditepe Huzur’ denetimi: 7 bin kişiye sorgu; 85 bin lira para cezası

İstanbul’da kent genelindeki ‘Yeditepe Huzur’ asayiş uygulamasında 85 bin lira ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre çok sayıda şubeden polislerin katıldığı uygulamada narkotik köpekleri de kullanıldı, polis helikopteri destek verdi.

Reklam

Uygulamada, durdurulan 2 bin 457 araçtaki 7 bin 306 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda aranan 10 kişi ve yoklama kaçağı 87 kişi yakalanırken, beş kişi gözaltına alındı.

Uygulamada, 22 kişiye ve 59 araca idari para cezası kesildi. Çalışmalar sonucunda 11 araç trafikten men edilirken, toplamda 85 bin 765 lira para cezası uygulandı.

Denetlenen 301 iş yerinden beşine işlem yapılan uygulamada, 53 gram uyuşturucu madde ve iki uyuşturucu hap bulundu.

Reklam

SON HABERLER

İstanbul’da 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, bugün yapılan oturumla, ‘İstanbul’da ikamet eden 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı verilmesi’ maddesini oybirliğiyle onayladı. Böylece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önemli seçim vaatlerinden birisi daha hayata geçmiş olacak.

Cânım Hamza, senin hakkın bana haram, iki elin yakamda olsun…

MURAT SEVİNÇ Döverek öldürmüşler… Döverek. On yedi yaşında bir çocuğu döverek öldürmüşler. Daha önce yaptıkları gibi. Başka çocuklara, başkalarının evlatlarına yaptıkları gibi. Bazı yandaş gazeteler, ‘tartışma esnasında’ ifadesiyle vermiş haberi. Böyledir buralarda işte, tartışırken ölüverir insanlar. Münferittir onların ölümü ve birileri, ‘tartışırken’ sözcüğünü yazabilir, daha önce yazıldığı gibi. On yedi yaşında bir insanı, bir genci, […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...