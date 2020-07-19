‘Yeditepe Huzur’ denetimi: 7 bin kişiye sorgu; 85 bin lira para cezası

İstanbul’da kent genelindeki ‘Yeditepe Huzur’ asayiş uygulamasında 85 bin lira ceza kesildi.
AA’nın haberine göre çok sayıda şubeden polislerin katıldığı uygulamada narkotik köpekleri de kullanıldı, polis helikopteri destek verdi.
Uygulamada, durdurulan 2 bin 457 araçtaki 7 bin 306 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda aranan 10 kişi ve yoklama kaçağı 87 kişi yakalanırken, beş kişi gözaltına alındı.
Uygulamada, 22 kişiye ve 59 araca idari para cezası kesildi. Çalışmalar sonucunda 11 araç trafikten men edilirken, toplamda 85 bin 765 lira para cezası uygulandı.
Denetlenen 301 iş yerinden beşine işlem yapılan uygulamada, 53 gram uyuşturucu madde ve iki uyuşturucu hap bulundu.