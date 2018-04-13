Yedinci kez: OHAL’in uzatılmasına ilişkin tezkere haftaya Meclis’te

Troll merkezlerinin kurulduğuna dikkat çeken 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Troll merkezlerinin kurulduğunu, binlerce insanın buralarda nasıl çalıştığını ve nasıl mesajlarla bütün dünyayı boğduğunu yaşıyoruz” diye konuştu. Gül ayrıca, enformasyon teknolojisindeki ilerlemelerle dünyanın daha şeffaf bir yer olduğunu da savundu.