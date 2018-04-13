Yedinci kez: OHAL’in uzatılmasına ilişkin tezkere haftaya Meclis’te

OHAL’in yedinci kez uzatılmasına ilişkin başbakanlık tezkeresi, 18 Nisan Çarşamba günü Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.
OHAL bugüne kadar üç aylık dilimler halinde altı kez uzatılmıştı. Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’in süresi 19 Nisan’da doluyor.
OHAL’in uzatılması için, salı günü ilk olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı yapılacak.
MGK’da alınacak tavsiye kararının ardından da Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu toplanacak ve tavsiye kararı ele alınacak.
20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL’in yedinci kez uzatılmasına ilişkin başbakanlık tezkeresi, 18 Nisan’da Meclis Genel Kurulu’na gelecek. Tezkerenin kabul edilmesi için 276 milletvekilinin oyu gerekiyor.