Yediemin otoparkındaki 47 araç parçalanıp satılmış: Üç kişi tutuklandı

İstanbul’un Tuzla ilçesinde hacizli ve rehinli araçların olduğu otoparktaki 47 aracı parçalara ayırarak sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan beş şüpheliden üçü tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık ile Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tuzla’da bir yediemin otoparkındaki araçların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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Araçların TIR’larla Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki bir otoparka götürüldüğü belirlendi. Otoparkta yapılan aramada iskelet halinde araçlar ve bazı yedek parçalar bulundu.

İstanbul ve Bursa’da yapılan operasyonda aralarında otopark sahibi ve sorumlularının da bulunduğu beş kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden üçü tutuklanırken ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.