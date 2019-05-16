Yedi YSK üyesine suç duyurusu

Eski CHP Konya milletvekili ve avukat Atilla Kart, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine ‘evet’ oyu veren yedi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi hakkında Danıştay ve Yargıtay’a suç duyurusunda bulunduğunu açıklarken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, YSK üyesi yargıçların ‘hakaret görmesini doğru bulmadığını’ açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kart, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: “YSK’nın yedi üyesi hakkında, mesleğin onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni yok eden, görevini doğru ve tarafsız yapmadığı kanısını yaratan işlem ve ilişkilerinden dolayı, tarafımızdan Yargıtay ve Danıştay’a suç duyurusu yapılmıştır.”

Reklam

Kart ayrıca, bu YSK üyeleri için ‘meslekten çıkarma cezası’ talep ettiklerini de şu hukuki gerekçelerle aktardı: “Yedi üye hakkında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 68/a,b,c maddeleri uyarınca, meslekten çıkarma cezasının uygulanması ve adli sürecin başlatılması talebinde bulunulmuştur.”

1) YSK'nın 7 Üyesi hakkında ;

mesleğin onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni yok eden,

görevini doğru ve tarafsız yapmadığı kanısını yaratan işlem ve ilişkilerinden dolayı, Tarafımızdan Yargıtay ve Danıştay'a suç duyurusu yapılmıştır. — Atilla Kart (@atillakart) May 16, 2019



Şentop: ‘YSK hakimlerine hakaret doğru değil’

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, YSK üyelerine yönelik eleştirileri ‘hakaret‘ olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Reklam

“YSK seçim sonrası sürecinde yargı görevi yapıyor. Yargıçların bu anlamda hakaret görmelerini doğru bulmuyorum” diyen Şentop sözlerini şöyle sürdürdü: “Eleştiri sınırı içerisinde kalmak kaydıyla her şeyin söylenmesi doğrudur. Ama bizim yargı kurumlarına hakaret ederek, tahkir ederek, itibarsızlaştırarak konuşmamız yanlış olur. Parlamento çatısı altında bunu yapmak da yanlış olur.”

Fotoğraf: Reuters

‘Meclis misafirleri için milletvekili beyanı esas alınıyor’

Şentop, TBMM’ye girmeye çalışırken yakalanan DHKP-C örgütü üyelerinin CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ı ziyaret etmek için geldiklerini beyan etmelerine ilişkin olarak da şunları söyledi: “Vatandaşlarımız milletvekillerinden talep ediyorlar. Milletvekillerimiz veya danışmanları aracılığıyla, bir sistemimiz var, o sistem aracılığıyla sisteme girilen bilgiler ziyaretçi kapsındaki arkadaşlarımızın bilgisayarına düşüyor. Bununla ilgili sorgulama yapılmıyor. Milletvekilinin beyanı dikkate alınıyor.”

