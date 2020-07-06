Yedi yıldır kayıp reklamcının kuzeninin evinin yakınındaki kuyuda kemik parçaları bulundu

Denizli’nin Baklan ilçesinde yedi yıldır haber alınamayan kişinin teyzesinin oğluna ait evin yakınındaki su kuyusunda kemik parçaları bulundu.

Fotoğraf: AA

Cep telefonu en son 4 Nisan 2013’te sinyal veren reklamcı Levent Karaduman’ın (44) kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında ekipler, teyzesinin oğlu A. O. S’yi gözaltına aldı.

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Zanlının evinin yakınındaki su kuyusunda Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı su altı arama kurtarma ekipleri arama yaptı.

Dokuz metre derinliğindeki kuyudaki suyun bir kısmını boşaltan ekipler erkek ayakkabısı buldu. Su altı kamerasıyla yapılan incelemede ise kemik parçaları tespit edildi.

Kemiklerin Karaduman’a ait olup olmadığına ilişkin inceleme başlatıldı.

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A. O. S’nin birlikte çalıştığı Karaduman ortadan kaybolduktan sonra ailesine İstanbul’a yerleştiğini söylediği, Karaduman’ın kullandığı ve babasına ait otomobili vekalet çıkartıp sattığı öğrenildi.