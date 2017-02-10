Yedi yıldır içki ruhsatı vermeyen AKP’li belediyeden Dubai şeyhine iltimas

Yedi yıldır ilçede içki ruhsatı vermeyen AKP’li Üsküdar belediyesi, Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşid el Maktum’un AVM’sine ruhsat vermek için ‘kolları sıvadı.’

Sözcü’den Özlem Güvenli’nin haberine göre, el Maktum Ünalan Mahallesi’nde 66 dönüme otel, rezidans ve AVM yapıyor.

Emaar Square projesi kapsamında otel ve rezidansın 2018’de tamamlanması beklenirken, AVM bu yıl içinde açılacak. Emaar Square AVM, 491 mağazasıyla Türkiye’nin en büyüğü olacak.

El Maktum’un Emaar Libadiye Gayrimenkul A.Ş, şirketi, içki ruhsatı almak için 27 Aralık 2016’da belediyeye başvurdu. Kaymakamlıktan onay alan belediye, 31 Ocak’ta ‘içkili bölge’ teklifini meclise sundu.

Emaar Square AVM’nin ‘içkili bölge’ye alındığı teklif, meclis tarafından hukuk-çevre ve sağlık komisyonlarına gönderildi. Teklif, eksikliklerin giderilmesinin ardından gelecek ay meclis gündemine gelecek. ‘İçkili bölge’ye Akasya AVM de dahil edildi.

Yedi yıldır ruhsat verilmiyor

Belediye meclisinde yedi yıldır hiçbir yere içki ruhsatı verilmediğini, mevcut ruhsatların da yenilenmediğini söyleyen CHP’li Meclis Üyesi Nezih Küçükerden, uygulamanın esnafı mağdur ettiğini anlattı.

Küçükerden, “Birçok yere talep etmelerine karşın içki ruhsatı hiç verilmedi. Şimdi öyle bir rant var ki AKP’liler dini, imanı bir tarafa bırakıp olaya ‘duygusal’ olarak baktılar” diye konuştu.