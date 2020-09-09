Yedi yıl önce kaybolan kadın öldürülüp yaylaya gömülmüş; üç kişi tutuklandı

Adana’da, 29 yaşındaki iki çocuk annesi Zeynep Söğüt 2013’te hamileyken kayboldu. Kayıp başvurusu üzerine aranan ancak bulunamayan Söğüt’ün dosyası öldürülmüş olabileceği ihtimali değerlendirilerek tekrar açıldı. Öldürülüp yaylaya gömüldüğü belirlenen Söğüt’ün katil zanlısı dahil üç kişi tutuklandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre polis, Söğüt’ün kaybolduğu dönemde birlikte yaşadığı belirtilen taksi şoförü Savaş S. (38) tarafından fuhuşa zorlandığı bilgisine ulaştı. Savaş S. gözaltına alındı.

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Zanlı, sorgusunda, akrabası Ersin Y.’nin 24 Aralık 2013’te misafir olarak evine gittiğini, bakkala ekmek almak için dışarı çıktığını söyledi. Eve döndüğünde Ersin Y.’nin kollarının çizilmiş olduğunu, Zeynep Söğüt’ü kıyafetleri yırtılmış şekilde yatak oldasında ölü bulduğunu anlattı.

Savaş S., Ersin Y.’nin boşandığı eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle Zeynep Söğüt ile tartıştıktan sonra yastıkla boğarak öldürdüğünü söylediğini aktaradı ve “Birine söylersem beni öldürmekle tehdit etti” dedi.

Cesedi valize koymuş

Savaş S., ayrıca, Ersin Y.’nin cesedi valize yerleştirdiğini, valizi taksinin bagajına koyup çiçekçilik yapan akrabaları Nazlı T.’yi (40) de yanlarına alarak Pozantı ilçesindeki Bürücek yaylasına gittiklerini anlattı. Kendisinin Nazlı T.’nin aracında olduğunu, Ersin Y.’nin onları taksiyle takiip ettiğini ifade etti.

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Yaylaya vardıklarında Ersin Y.’nin valizle kendilerinden uzaklaşarak ormanlık alana gittiğini, sekiz dakika sonra yanında valiz olmadan döndüğünü ve kendilerini “Burada olan burada kalacak” sözüyle tehdit ettiğini söyledi.

Savaş S., olaydan iki gün sonra Ersin Y. ile adliyeye giderek Zeynep Söğüt’ün kaybolduğunu bildirdi. Aynı gün Söğüt’ün annesi Arbiye B. de kızına kayıp başvurusunda bulundu.

Bulunması için TV programına bağlanmışlar

Savaş S.’nin anne Arbiye B. ile Zeynep Söğüt’ün bulunması için bir televizyon programına telefonla bağlandığı da öğrenildi.

Polis, Ersin Y.’yi Adana’da, akrabası Nazlı T.’yi Erzurum’da yakaladı.

Yaylaya giden ekip, ormanlık bölgede iz takip ve kadavra arama köpeğiyle araştırma yaptı. Köpeğin tepki verdiği alanda kazma ve kürekle kazı yapıldı. Kemik parçaları ile yıpranmış bir valiz bulundu.

Kemik parçalarının kayıp Zeynep Söğüt’e ait olduğunun tespit edilebilmesi için annesi Arbiye B.’den de doku örneği alındı.

Katil zanlısı Ersin Y.’nin olaydan sonra Nazlı T.’ye baskı yaparak para ve dükkanını kendisine devretmesini istediği, kadının korkup izini kaybettirmek için ailesiyle önce Denizli’ye ardından Antalya’ya sonrasında da Erzurum’a taşındığı belirtildi.

Ersin Y.’nin ayrıca, Söğüt’ün kaybolmasından sonra gasp olayına karıştığı gerekçesiyle tutuklandığı ve bir süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Gözaltındaki üç şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.