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Yaramazlara biraz batar!

Yedi yeni kararname: Genelkurmay, savunma bakanına bağlandı

Resmi Gazete’de yedi cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Yüksek Askeri Şura’nın yapısı yeniden düzenlendi.

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8 numaralı kararnameye göre Yüksek Askeri Şura, cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği cumhurbaşkanı yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şura’yı toplayabilecek.

Cumhurbaşkanı yardımcıları, Hazine ve Maliye bakanı ile Milli Eğitim bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi olacak.

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Buna göre, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma bakanına bağlandı.

TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü de kararname ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlandı.

Cumhurbaşkanı kararıyla YÖK üyeliğine ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik seçildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kuruldu.

Altı üniversiteye rektör ataması

Altı üniversiteye rektör atanmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararları da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın atandı.

Marmara Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Özvar atandı.

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