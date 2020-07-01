Yedi yaşındaki İkranur’un ölüm nedeni çoklu organ incelemesiyle aydınlatılacak

Giresun’da kaybolan ve sonradan cansız bedenine ulaşılan yedi yaşındaki İkranur Tirsi’nin yaşamını yitirme nedeni otopsideki çoklu organ incelemesi sonucu belli olacak.

Fotoğraf: DHA

Bulancak ilçesi İcili köyünde, geçen cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur’un dün dere yatağında cansız bedenine ulaşılmıştı.

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İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur’un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu aydınlatılacak.