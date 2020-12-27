Yedi yaşındaki çocuk, 22 aylık kardeşini kurtarmak için alevlerin arasına daldı: Korktum ama ölmesini istemedim

ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan yedi yaşındaki bir çocuk, evlerinde çıkan yangında dışarı çıktıktan sonra 22 aylık kız kardeşinin içeride kaldığını fark edince alevlerin içine dalıp onu kurtardı.

Fotoğraf: CNN International

New Tazewell kentinde yaşayan Davidson ailesinin evinde 8 Aralık akşamı yangın çıktı. Uykularından evi saran duman kokusuyla uyanan Davidson çifti, bir yıldır koruyucu ailesi oldukları yedi yaşındaki Eli ve iki yaşındaki oğulları Elijah’ı alıp dışarı çıktı. Ancak 22 aylık kızları Erin içeride kaldı. Minik Erin’in odası alevler içinde kalmıştı.

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Dün TV kameralarının karşısına geçen baba Chris Davidson yaşananları şöyle anlattı: “Erin’e evin içinden ulaşma şansımız yoktu. Ancak pencereden alabilirdik. Benim pencereye ulaşmam imkansızdı. İtfaiyeyi bekliyorduk. Eli onu almak için ısrar etti. Eli’yi kucağıma aldım ve o hiç tereddüt etmeden içeri girip kardeşini kucaklayıp çıkardı. Onunla ne kadar gurur duysak az. Bir yetişkin gibi davrandı.”

İtfaiye ekipleri gelip yangına müdahale etti ancak ev kullanılmaz hale geldi.

Ailesi, komşuları ve basın tarafından ‘kahraman’ ilan edilen Eli ise “Yapamam sandı önce ama yapabildim. Korkuyordum ama kardeşimin ölmesini istemiyordum” dedi.

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Panemi sürecinde işlerini kaybettiklerini söyleyen Chris Davidson, “Ben ve eşim Nicole sahip olduğumuz herşeyi kaybettik. Evin yanı sıra üç otomobilimiz de yangın da hasar gördü. Sıfırdan başlayacağız. Neyse ki hepimiz sağlıklıyız” ifadelerini kullandı.

Eli’yi övenler ve aile için, “O an başka çareleri yokmuş. Sağlıklı düşünmek de çok zor. Bebek ölebilirmiş” diyenler olsa da çocuğun hayatının tehlikeye atıldığını savunarak anne-babayı eleştirenler de oldu.