Yedi yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü üzerine polis soruşturma başlattı

İzmir’de yakşalık 60 gündür tedavi gören yedi yaşındaki Muhammed Barış B. hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ölümü doktorlar tarafından şüpheli olarak belirlendi.

Fotoğraf: DHA

Bir süre önce, iddiaya göre, karaciğer nakli olan Muhammed Barış B., fenalaşması sonucu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin çocuk bölümünde tedaviye alınan Muhammed Barış, yaklaşık 60 gün sonra yaşamını yitirdi.

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Doktorların yaptığı inceleme sonucu küçük çocuğun ölümünün şüpheli bulunması gerekçesiyle polis soruşturma başlattı. Muhammed Barış’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.