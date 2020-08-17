Yedi yaşındaki çocuğun iki yıl önce burnuna soktuğu lego parçası çıktı: Bak anne buldum!

Yeni Zelanda’da yaşayan yedi yaşındaki çocuğun iki yıl önce burnuna soktuğu lego parçası güçlü bir ‘sümkürme‘ sonucu çıktı.

Fotoğraf: Mudassir Anwar

Sameer Anwar isimli çocuğun ailesi lego parçasının çoktan yok olduğunu sanıyordu.

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Dunedin şehrinde yaşayan aile iki yıl önce oğulları burnuna lego parçası kaçtığını ve bulamadığını söyleyince endişeyle doktora gitti.

Lego parçasını bulamayan doktor aileye endişelenmemeleri gerektiğini, çocuğun burnuna oyuncak parçası kaçtıysa bile zamanla sindirim yoluna ulaşacağını söyledi.

Çocuğun herhangi bir şikayeti olmaması üzerine aradan geçen zamanda aile lego parçasını unuttu.

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Ancak önceki akşam bir tabak renkli ve süslü cupcake’i görünce heyecanla koklayan Sameer’in burnu acımaya başladı. Annesi cupcake süslemelerinden bir parçanın çocuğun burnuna kaçmış olacağını düşünerek güçlü bir şekilde sümkürmesini istedi.

Aile peçetede iki yıl önce çocuğun burnuna kaçan lego figürü kolunu görünce gözlerine inanamadı.

Aile böyle bir şeyin olmasını hiç beklemediklerini belirterek “Lego parçası biraz iğrenç görünüyordu ama yapacak bir şey yok” dedi.

Kayıp lego parçası bulunduğu için mutlu olan küçük çocuğun ilk tepkisi ise “Bak anne buldum, burnumda olmadığını söylüyordun ama oradaymış” demek oldu.

Aile oğullarının üç yaşındayken de burnuna imitasyon bir inci soktuğunu, o zaman çıkarmayı başardıklarını anlattı.

Lego parçaları çocukların burun deliklerine en çok kaçan nesnelerden.

Doktorlar ebeveynleri rahatlatmak için lego yuttu

2018 yılında bir grup doktor endişeli ebeveynleri rahatlatmak için sıra dışı bir araştırmaya imza atarak lego parçaları yuttu. Çocukların en çok yuttuğu nesneler arasında ikinci sırada yer alan oyuncak parçalarıyla ilgili yapılan bu deneyin sonuçları bilimsel bir dergide yayınlandı.

Doktorların yuttuğu lego figürü kafalarının bağırsakların geçmesi 1.1 gün ile üç gün arasında sürdü.

Doktorlar ebeveynlerin çocukların keskin objeler ile 5 santimetreden uzun, 2.5 geniş objeler; magnet, bozuk para, pil gibi nesneler yutması ya da ağrısı olması halinde hastaneye başvurmaları gerektiğini bunun dışındaki küçük plastik objelerin çıkış yolunu bulacağını belirtti.