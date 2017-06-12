Yedi lise öğrencisine istismarla suçlanan öğretmene 182 yıl hapis istemi

Adana’da yedi lise öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan öğretmen hakkında her bir mağdur için 26’şar yıldan toplam 182 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA’nın haberine göre Seyhan ilçesindeki bir lisede yaşanan istismarla ilgili tutuklu 42 yaşındaki biyoloji öğretmeni G.G. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Savcı, G.G. hakkında ‘cinsel istismar ve çocuğu cebir kullanarak cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edildi.

G.G’nin, her bir öğrenci için 26’şar yıldan toplam 182 yıl hapisle cezalandırılmasını istendi.

Öğretmen suçlamayı kabul etmedi.