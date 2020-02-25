Yedi kişinin öldüğü İtalya’da ‘corona’ paniği

İtalya’da yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı yediye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 230’u buldu. Ülkelerin seyahat uyarısı yapmaya başladığı İtalya’da, bazı maçların seyircisiz oynanmasına karar verilirken, insanların yiyecek stoğu yapmaya başladığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

İtalya, virüsün en yaygın olduğu Çin ve Güney Kore’nin ardından dünyada üçüncü, Avrupa’da ise ilk ülke konumunda. Ülkede, ilk vakanın tespit edildiği geçen cuma gününden bu yana ölen 62 ile 88 yaşları arasındaki yedi kişiden ikisinin onkoloji birinin de diyaliz hastası olduğu belirtildi. Ülkenin finans, moda ve ticaret merkezi Milano’nun merkezi Lombardiya ile Venedik’i içine alan Veneto virüsten en çok etkilenen bölgeler oldu.

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Ekonomide endişe

İki bölge, ülkenin refah seviyesi en yüksek bölgeleri ve bu durumun ekonomiye zarar vermesinden endişe ediliyor.

Milano borsası 30 milyar avro kayıpla dün yüzde 5.43 düşüşle kapandı. Cuma gününden bu yana Lombardiya ile Veneto’da 11 kasaba karantina altına alındı.

Uluslararası kurallara göre öngörülen iki haftalık karantina süresi boyunca giriş çıkışlara izin verilmeyecek olan kasabalarda toplamda 50 bine yakın kişi yaşıyor.

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İtalya’ya seyahat uyarısı yapan ülke sayısı artıyor

İtalya, geçen ay başkent Roma’daki iki Çinli turistte virüsün tespit edilmesi üzerine olağanüstü önlemler alan, altı ay boyunca acil durum ilan eden ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Buna rağmen, kaynağı halen bulunamayan virüsün bu kadar hızlı yayılması şaşkınlık yarattı.

Öte yandan, özellikle virüsün yayıldığı kuzey bölgeler başta olmak üzere ülkede ilk vakaların açıklandığı cuma gününden bu yana panik ve kaos havası hâkim. Özellikle Milano’da yiyecek stoğu yapmak isteyenler marketlerin raflarını boşalttı. El temizleme jelleri ve maskelerin market ve eczanelerde tükenmesi üzerine fırsatçıların internet üzerinden bunları fahiş fiyatlara satmaya başlaması tüketici derneklerinin tepkisine yol açtı.

İtalya’da bu durum, diğer ülkelerde de endişeye yol açtı. İsrail, Yunanistan, Hırvatistan, İrlanda, Sırbistan ve Bosna Hersek gibi ülkeler vatandaşlarına İtalya’ya seyahat etmemeleri, Almanya, Britanya, ABD ise dikkatli olmaları uyarısı yapıyor.

Fransa ve Romanya ise, Lombardiya ve Veneto bölgelerinden gelenlere karantina uygulayacak.

Tren seferleri aksadı

Virüs paniği, demiryolu taşımacılığında da büyük aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Kuzeye giden hızlı trenlerin, ‘corona‘ görülen kasabalardaki sağlık denetimlerinden dolayı güzergahlarını değiştirmesi kaosa yol açtı.

Özellikle Milano, Torino, Venedik gibi kentlere giden trenlerde saatlerce gecikmeler oldu.

İtalyanlar, bu olağanüstü tedbirlerden dolayı gündelik hayatlarının olumsuz etkilenmesinden dolayı öfkeli.

‘Korkudan eve yiyecek stokları başladı’

Bu durumun daha iyi yönetilebileceğini savunanlardan, maskeyle seyahat eden Milanolu İtalyan öğrenci Alessia şunları söyledi: “Bence çok fazla paniğe sevk ediyorlar bizi. Milano’da okulları, spor salonlarını, birçok dükkanı kapattılar. İnsanlar kendilerini evlere kapatmaya başladı. Süpermarketler boşaldı, çünkü insanlar korkudan evlerine yiyecek stok etmeye başladı ve evde kapalı kalabilmek için her şeyi yapıyor.”

‘Süreci yanlış yönetiyorlar’

Napoli’de yaşayan Paola da, sağlık bakanlığının sitesinde virüsün nadiren ölümlere yol açtığına ilişkin bilgisini tabletten göstererek, “Ölümler nadir ise tüm bu paniğin anlamı ne? Bu demek oluyor ki, bu süreci yanlış yönetiyorlar” diye tepkisini ortaya koydu.

Normal zamanlarda çok yoğun olan Milano Merkez (Centrale) İstasyonu’nun tenha olduğu ve trenle bu kente ulaşan pek çok kişinin maske taktığı görüldü.

Spor etkinlikleri durduruldu

İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora, salgının yayılmasını önlemek amacıyla hafta sonunda bazı spor müsabakaları da dahil olmak üzere aldıkları sınırlayıcı kararları, Lombardiya, Veneto, Piyemonte’ye ek olarak Emilia-Romagna, Ligurya, Friuli-Venezia Giulia bölgelerine de genişlettiklerini belirtti.

Spadafora, İtalya’nın kuzeyinde altı bölgede spor etkinliklerinin durdurulduğunu ve maçların seyircisiz oynanacağını duyurdu.

‘Corona’dan hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 2 bin 700’ün üzerine çıkarken vaka sayısı da 80 bini aştı.