Yedi kişinin katili 15 yılda hapisten çıkıp bir cinayet daha işledi

Kayseri’de 2 Ağustos’ta silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren güvenlik görevlisinin, kardeşi dahil yedi kişinin katili olup 2017’nin şubat ayında cezaevinden tahliye edilen ‘Avcı’ lakaplı Hamdi Kayapınar’ın öldürdüğü belirlendi.

DHA’nın haberine göre Kayseri’de Komando Caddesi’nde bir işadamına ait villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz, 2 Ağustos günü akşam saatlerinde, güvenlik noktasında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Cinayet büro amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için özel ekip kurup çalışma başlattı. Ekipler, 950 saatlik güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini izleyerek şüphelinin Hamdi Kayapınar olduğunu belirledi.

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Silahını beğenip öldürmüş

Kayapınar, merkez Melikgazi ilçesi Yıldırm Beyazıt Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Şüphelinin evinden yapılan aramada, öldürdüğü güvenlik görevlisinden gasp ettiği tabanca ve cinayette kullandığı tüfek, eldiven ve kar maskesi bulundu. Şüphelinin evinden ayrıca çok sayıda tabanca ve tüfek çıktı. Gözaltına alınan Kayapınar, emniyette ilk sorgusunda cinayeti güvenlik görevlisinin silahını beğendiği için işlediğini söyledi.

Katilin geçmişi

Türkiye tarihinin en çok sözü edilen ‘seri cinayet’ faillerinden Kayapınar ‘keyif için öldüren’ bir suçlu profili olarak araştırma konusu olmuştu.

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İlk cinayeti 14 yaşında kız kardeşini öldürmek

Kayapınar, 1994 yılında, henüz 14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürüp ilk suçunu işledi ve dört yıl cezaevinde kaldıktan sonra Şartlı Salıverme Yasası’ndan yararlanarak tahliye edildi.

Üç yılda altı cinayet

Kayapınar, 1998-2001 yıllarında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin’i öldürmüş, polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar’ı yaralamıştı.

Hiçbir bağlantısı bulunmayan kurbanlarını sokakta yürürken rastgele seçtiği için Kayapınar’ın izini sürmek çok zordu ve polis, cinayetleri çözmek için özel ekip kurup iki yıl mesai harcamak zorunda kalmıştı.

Kurbanları av ganimeti

Kayapınar 2002 yılında seri cinayetlerin fail zanlısı olarak yakalandığında polise verdiği ifadede, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ve toplum tarafından dışlandığını, bu nedenle insanlara karşı kin beslediğini anlatmıştı. Kayapınar, öldürdüğü kişileri ’av’, gasp ettiği para ve eşyaları ’av ganimeti’ olarak gördüğünü söylerken, kendisini de ’Avcı’ diye isimlendirmişti.

Ömür boyu hapse mahkum olan Kayapınar 2017’de hangi hukuki prosedüre göre salıverildiği öğrenilemedi.