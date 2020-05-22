Yedi kişilik kapasitesi olan minibüsten 16 fazla yolcu çıktı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, polisin durdurduğu minibüsten 16 fazla yolcu çıktı. Minibüsün sürücüsü, yağmurda yolda kalmasınlar diye bu kadar çok yolcu aldığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde denetimlerini sürdüren Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı motorize Yunus polisleri, araçta yedi yolcu bulunması gerekirken 23 kişi olduğunu görünce şaşkınlıklarını “Şu hale bak” diyerek dile getirdi. ‘Fazla yolcular’ aşağı indirildi.

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Minibüs sürücüsü, yağışlı havayı bahane göstererek, “Yedi kişi yolcu taşıma kapasitem var. Yolda kalmışlar. Yemin ederim mecbur kaldım. Yağmur yağıyor diye mecbur aldım” dedi.

Yolcuları, ‘corona’ önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarındaki önlemlere uymaları konusunda “Binenler de sıkıntılı, binmeyeceksiniz” diyerek uyaran polis, sürücüye 3 bin 180 lira idari para cezası kesti.