Yedi kişi taşıması gereken 14 kapasiteli minibüsten 35 kişi çıktı; 44 bin lira ceza yazıldı

Adana’da, corona virüsü tedbirleri kapsamında en fazla yedi kişinin taşınması gereken 14 yolcu kapasiteli minibüsten sürücüyle birlikte 35 tarım işçisi çıktı. Toplam 44 bin 452 lira ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

Polis ekipleri, dün Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolunda oluşturulan kontrol noktasında araçlarda salgın tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

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Durdurulan 14 kişilik minibüsten, salgın tedbirleri kapsamında en fazla yedi kişi taşıması gerekirken sürücüyle birlikte 35 kişi çıktı.

Yolcuların mevsimlik tarım işçisi olduğu belirtildi.

Minibüs sürücüsü Ahmet Sefa iş verenin talimatıyla fazla kişi taşıdığını söyledi.

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Polis, sürücüsüye ‘ticari taşıma yolcu belgesi ve ehliyeti olmadığı‘ için, araç sahibine de minibüsü amacı dışında kullanıldırdığı için ceza yazdı. Toplam 44 bin 452 lira ceza verildi.

Minibüs 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Hükümetin aldığı karar doğrultusunda 7 Nisan itibariyle mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarından muaf tutulmuştu. Çalışacakları bölgelere ulaşmak için uzun mesafe kat edecek bu kişilere yönelik genel tedbir uygulamaları dışında bir çözüm açıklanmamıştı.