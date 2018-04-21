Yedi kez uzatılan OHAL Erdoğan’a ‘yetmedi’: Dokuz gerekiyorsa dokuz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, olağanüstü halin (OHAL) iş dünyasının yatırım şevkini kırmadığını öne sürerek, “Biz bu mücadelemizi sekiz, gerekiyorsa sekiz, dokuz gerekiyorsa dokuz… Ülkemizin huzuru için bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) toplantısında “Zaman zaman kulağımıza birilerinin OHAL’i bahane ederek iş dünyamızın yatırım şevkini kırdığı yönünde haberler geliyor” diye konuşan Erdoğan şöyle devam etti: “OHAL’in terörle mücadele dışında kullanılması oldu mu? 20 yıl öncesine gidin, grevlerin olduğu günleri hatırlıyor musun? OHAL sadece terör örgütlerini engelliyor. Biz bu mücadelemizi sekiz gerekiyorsa sekiz, dokuz gerekiyorsa dokuz… Ülkemizin huzuru için bunu yapmaya devam edeceğiz. Her kim işadamlarımızı bununla tehdit ediyorsa gerekiyorsa şahsıma kadar bunu bildirsin. Kim yapıyor bunu? Adı sanı ünvanı ne olursa olsun gözünün yaşına bakmayız. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun dışında iş yapmaya kalkan, ilişkilerini kumpas kurmak için kullananları bulmam bizim boynumuzun borcudur. Şayet böyle bir gafletin içine düşersek tarih de millet de affetmez.”