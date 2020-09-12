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Yaramazlara biraz batar!

Yedi kentte ‘FETÖ’ operasyonu: 51 kişiye gözaltı kararı

İstanbul merkezli yedi kentte ‘FETÖ’ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İstanbul başsavcılığı, ‘FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı’ ByLock’u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 51 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘örgütün bölge yapılanmalarında ‘abi-abla’ düzeyinde oldukları belirlenen’ şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların da sürdüğü bildirildi.

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