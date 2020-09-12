Yedi kentte ‘FETÖ’ operasyonu: 51 kişiye gözaltı kararı

İstanbul merkezli yedi kentte ‘FETÖ’ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
AA’nın haberine göre İstanbul başsavcılığı, ‘FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı’ ByLock’u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 51 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘örgütün bölge yapılanmalarında ‘abi-abla’ düzeyinde oldukları belirlenen’ şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların da sürdüğü bildirildi.