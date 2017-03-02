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Yedi işçinin ölümünün bedeli: Taşeron firmanın patronuna sekiz yıl dört ay hapis

 

Samsun’daki Eti Bakır işletmesinde beş yıl önce yedi işçinin hayatını kaybetmesine taşeron firmanın işi hızlandırmak için güvenlik açığına sebebiyet vermesinin yol açtığına hükmedildi.

Fotoğraf: DHA

22 Kasım 2012’de Samsun’daki Eti Bakır işletmesinde amonyak tankı kapağının çökmesi sonucu meydana gelen kazada yedi işçi hayatını kaybetmiş, 12 işçi de yaralanmıştı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, mahkemenin gerekçeli kararında Eti Bakır’ın tankın yapımında kaynak işini teknik eğitimi bulunmayan Tek-Gur Makine’ye verdiği belirtildi.

Kararda, “Usule uygun kaynak yapılmadığı, işin yetiştirilmesi için yeterli güvenlik önlemi alınmadan hızlı bir şekilde çalışıldığını kanaatine varılmıştır” dendi.

Samsun 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkları ‘taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına sebep olmak’ suçlamasıyla mahkum etti.

Şirketin sahibi İlyas Aydemir’e verilen sekiz yıl dört aylık hapis cezası ertelenmedi veya paraya çevrilmedi.

Diğer şirket yetkilileri İsmail Çöka’ya verilen sekiz yıl dört ay hapis cezası 24 taksit halinde ödenmek kaydıyla 182 bin 400 TL’ye çevrildi; Yahya Kemal Bilgin’e 60 bin 800 TL, Barış Dündar’a 36 bin TL, Hüseyin Bozkır’a da 30 bin 400 TL para cezası verildi.

 

 

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