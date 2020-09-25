Başsavcılık duyurdu: Yedi HDP’li vekile ‘dokunulmazlık fezlekesi’ yolda

Ankara başsavcılığı, HDP’li yedi kişinin vekilliklerinin düşürülmesi için fezleke hazırlanacağını bildirdi.
Başsavcılığın 2014’teki Kobani olayları nedeniyle başlattığı soruşturmada bugün 82 kişiye gözaltı kararı çıkarılmış, aralarında HDP’li ismin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
Savcılığın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve hâlen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan yedi kişi hakkında, Anayasa’nın 83’üncü maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Fezleke düzenlenecektir.”