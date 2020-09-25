Diken

Yaramazlara biraz batar!

Başsavcılık duyurdu: Yedi HDP’li vekile ‘dokunulmazlık fezlekesi’ yolda

Ankara başsavcılığı, HDP’li yedi kişinin vekilliklerinin düşürülmesi için fezleke hazırlanacağını bildirdi.

Fotoğraf: Arşiv

Başsavcılığın 2014’teki Kobani olayları nedeniyle başlattığı soruşturmada bugün 82 kişiye gözaltı kararı çıkarılmış, aralarında HDP’li ismin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Reklam

Savcılığın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve hâlen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan yedi kişi hakkında, Anayasa’nın 83’üncü maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Fezleke düzenlenecektir.”

‘Kobani eylemleri’ soruşturması: HDP’li isimler gözaltında

‘Kobani eylemleri’ soruşturması: Yedi ilde 82 kişiye gözaltı kararı

SON HABERLER

Graffiti sanatçısı Reach Geblo ilk kişisel sergisiyle Labirent Sanat’ta

1994 İstanbul doğumlu olan heykeltıraş ve graffiti sanatçısı, kamusal alana atıfta bulunmak yerine, yeni malzemeleri araştırarak heykel ve sokak sanatı disiplinini birleştirmeyi amaçlıyor. Sokak kültürü, insan hakları, kimlik ve mekan meselelerine sorguluyor. Sanatçı dahil olunamayan ve dışarıda bırakılan toplulukların yaşam alanlarını değerlendirerek geçmiş ve günümüzde devam eden değişim, dönüşüm üzerine odaklanıyor. “Bu değişim mekan / sokak üzerinden bireye ve topluma yansır” diyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...