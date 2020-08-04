Yedi gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum

Antalya’nın Kemer ilçesinde yedi gün önce bıraktığı notla helallik istedikten sonra ortadan kaybolan Tuncay Ö. (40), bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek arandığı süreçte kent merkezinde kafa dinlediğini söyledi. Tuncay Ö., evinde bulunan nottan ise haberi olmadığını öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

Kemer ilçe merkezinde kıraathane işletmecisi Tuncay Ö., 29 Temmuz Çarşamba günü Merkez Mahallesi’nde bulunan evinden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan arkadaşları, 1 Ağustos’ta onun yalnız yaşadığı eve gitti.

Reklam

İçeri girdiklerinde şarja takılı cep telefonunu ve yakınları için bıraktığı notu buldu. İhbar üzerine eve gidip inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.

Yanına kişisel hiçbir eşya almadan evden çıkan Tuncay Ö.’nün yakınlarına bıraktığı notta ise borçlarının, dükkanının devredilerek ödenmesini isteyip, “Allah hepinizden gani gani razı olsun. Hakkınızı helal edin. Benim hakkım helal olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle” diye yazdığı belirtildi.

Tuncay Ö.’nün bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, çevredeki kamera kayıtları incelendi.

Reklam

Tuncay Ö. bugün sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis merkezine gitti. Tuncay Ö. kayıp olarak arandığı süreçte Antalya’da olduğunu, canı sıkıldığı için kafa dinlemeye gittiğini söyledi.