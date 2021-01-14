Yedi göçmenin ölümünde sekiz kişiye dava: Tekne adı değiştirmek de ‘kurtarmadı’

Van Gölü’nde teknenin batmasının ardından yedi göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada sekiz kişiye 38 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Afganistanlı 79 kişiyi taşıyan tekne, 26 Aralık 2019’da Bitlis kıyısına yakın bir bölgede batmış, yedi kişi hayatını kaybetmişti.

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Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre Bitlis başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İddianamede, göçmen kaçakçısı sekiz kişiye ‘göçmen kaçakçılığı’ ve ‘bilinçli taksirle ölüme sebep olmak’ 38 buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianameye göre, ‘Yıldırım 65’ adlı dört metrelik tekne kıyıya 10 metre kala alabora oldu. Göçmenler can havliyle kendini kıyıya atarken, yedi kişi boğularak değil donarak öldü.

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Göçmenlerin teşhisi üzerine sekiz kişinin ismi belirlendi. Tekne sahibi, olaydan hemen sonra limana giderek ‘Atilla Kaptan’ isimli teknenin ismini ‘Yıldırım 65’ diye değiştirdi.

Zanlı, batan teknenin kendisine ait olmadığını söylese de liman kayıtları, baz istasyonu verileri ve göçmen ifadesi aksini kanıtladı.