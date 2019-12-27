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Yaramazlara biraz batar!

Yedi göçmen ölmüştü: Van Gölü’ndeki tekne faciası sonrası iki kişi gözaltı

Van Gölü’nde dün yedi göçmenin öldüğü tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı. İki kişinin sorgusu sürüyor.

Fotoğraf: DHA

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan kıyıya yakın bir bölgede, dün saat 02:30 sıralarında sığınmacıları taşıyan tekne batmıştı. Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu sığınmacıların bulunduğu teknede yedi kişi ölmüş, 64 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuştu.

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Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan’daki devlet hastanelerine kaldırılan, bazıları donma tehlikesi geçiren yaralıların tedavisi sürüyor. Gözaltındaki şüpheliler ise sorguya alındı.

Van Gölü’nde göçmen teknesi battı: Yedi kişi hayatını kaybetti

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