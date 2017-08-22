Yedi general ve amiral emeklilik istedi, bakanlık ‘Atamalarla ilgisi yok’ dedi

Milli Savunma Bakanlığı, yedi general ve amiralin atamalar öncesi emekliliğini istediğini duyurdu. Açıklamada, emeklilik başvurularının 18 Ağustos’ta onaylandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ”Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevli yedi general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır. Yapılan değerlendirme sonucunda bakanlığımızca emeklilik başvuruları 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.”

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Özel Kuvvetler komutanı iken Gelibolu 2. Kolordu komutanlığına atanan Korgeneral Zekai Aksakallı’nın istifa dilekçesini hazırladığı ve bu hafta içinde emekliliğini isteyeceği ileri sürülmüştü.

Aksakallı ile birlikte piyade ve komando tugay komutanları dahil 10 generalin daha istifa dilekçesi hazırladığı ve Aksakallı’nın TSK’da kalması için iknaya çalışıldığı ve şimdilik görevde kalmayı tercih ettiği de diğer iddialar olarak basına yansımıştı.

Bakanlık, emeklilik işlemlerinin atamalarla ilgisi olmadığını duyurdu.