Yedi bakanlıktan fazla: Diyanet dört ayda 4 milyar liraya yakın para harcadı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yılın ilk dört ayındaki harcamasının yedi bakanlığın harcamasını geçtiği bildirdi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verileri Cumhurbaşkanlığı’nın dört aylık harcamasının 875.1 milyon lirayı bulduğunu ortaya koydu. Nisan ayında ise 120.9 milyon lira harcandı.

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Verilere göre Diyanet, nisanda 911.4 milyon lira, ilk dört ayda ise 3.8 milyara lira harcadı. Kurumun bu yılki toplam ödeneği 11.5 milyar liraydı.

Diyanet’in harcamasının İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik ile Ticaret bakanlıklarından fazla olduğu belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın nisan harcaması 47.3 milyar lira, ilk dört aylık harcaması ise 165 milyar lira oldu. Bakanlık, ihtiyaç halinde bütçesinden diğer kurumlara kaynak aktarabiliyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı dört ayda 42.6, Sağlık Bakanlığı 19, Adalet Bakanlığı 7.6, Milli Savunma Bakanlığı da 16.7 milyar lira harcadı.