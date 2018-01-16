Yedi aylık hamile eşini sokakta dövdü: Dışarda ne işin var!

Karaman’da Mustafa A. (30), boşanma davası süren yedi aylık hamile eşi Rabia A.’yı (27) sokağa çıktığı gerekçesiyle dövdü.
Garson Mustafa A., ayrı yaşadığı ev kadını eşi Rabia A. ile sokakta karşılaştı. Mustafa A., iddiaya göre eşi Rabi A.’ya “Senin dışarda ne işin var?” diyerek, tekme-tokat saldırdı. Rabia A., çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Rabia A., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rabia A. ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Saldırgan Mustafa A. gözaltına alındı.