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Yaramazlara biraz batar!

Yedi aylık hamile eşini sokakta dövdü: Dışarda ne işin var!

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Karaman’da Mustafa A. (30), boşanma davası süren yedi aylık hamile eşi Rabia A.’yı (27) sokağa çıktığı gerekçesiyle dövdü.

Fotoğraf: DHA

Garson Mustafa A., ayrı yaşadığı ev kadını eşi Rabia A. ile sokakta karşılaştı. Mustafa A., iddiaya göre eşi Rabi A.’ya “Senin dışarda ne işin var?” diyerek, tekme-tokat saldırdı. Rabia A., çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı.

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Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Rabia A., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rabia A. ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saldırgan Mustafa A. gözaltına alındı.


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