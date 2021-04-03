Yedi aylık bebeğini boğarak öldürdü

Ankara’da yedi aylık bebeğini battaniyeyle boğduğunu polis sorgusunda itiraf eden kadın tutuklandı.
AA’nın haberine göre Keçiören ilçesinde 29 Mart’ta meydana gelen olayda, yedi aylık kızı Güneş’in nefes alamadığını söyleyen 27 yaşındaki Özlem K. komşulardan yardım istedi.
Komşular tarafından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen bebek kurtarılamadı.
Özlem K., bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne, emniyetteki ifadesinde bebeği battaniyeyle boğduğunu, battaniyeyi kaldırdığında bebeğin nefes alamadığını ve renginin sarardığını söyledi.
İlaç kullandığını, son dönemde ilaçlarını almadığını iddia eden kadın, yakınlarının bakamayacağı için bebeği kayınbiraderine vermek istemesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.
Mahkemede ise bebeği istemediği için öldürdüğünü söyleyen Özlem K., ‘alt soyu kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.