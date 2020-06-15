Tekirdağ’da, yedi aylık bebeğin yemek borusuna saplanan çengelli iğne endoskopik yöntemle çıkarıldı.
AA’nın haberine göre yutkunma ve beslenmesinde sorunlar yaşadığı gözlenen bebek, ailesi tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Bebeği muayene eden gastroenterolojik cerrahi uzmanı Dr. İhsan Gündüz ve anestezi uzmanı Dr. İbrahim Çetin, yabancı cisim yutulmasından şüphe ederek röntgen istedi.
Bebeğin çengelli iğne yuttuğu tespit edildi ve iğne çıkarıldı.
Hastane başhekimi Aykut Demirkıran, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken anne ve babaları, çocuklarının yabancı cisim yutma tehlikesine karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.