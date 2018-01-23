Yedi ayın ardından ilk defa: Tüketici güven endeksi yüzde 11 arttı

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Tüketici güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11.1 artışla 72.3’e yükseldi.

Merkez Bankası ve TÜİK işbirliğiyle hazırlanan endeks art arda beş kez gerileyerek, Aralık 2017’de 65.1 ile 2017’nin en düşük seviyesine indikten sonra ocak ayında yükseldi.

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Endeks Mayıs 2017’de yüzde 72.8 ile yılın en yüksek değerine ulaşmıştı. O aydan sonra düşüşe geçen endeks aralık ayında ise 65.1’ye gerilemişti.

Endeks geçen ay gördüğü 65.1 değerinden daha düşük bir değeri, son olarak Aralık 2016’da 63.4 ile görmüştü.

Endeksi oluşturan alt kalemlere bakıldığında hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 7.3 artarken, genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 9.7, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş beklentileri yüzde 7.7, tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 49.7 artış gösterdi.

Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.