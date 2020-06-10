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Yaramazlara biraz batar!

Yedi akraba hastanelik oldu: Yemeklerine fare zehiri karışmış olabileceğinden şüpheleniliyor

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde yedikleri akşam yemeğine fare zehiri karışan yedi kişi hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Akraba olan Bahattin A. (67), Nafia A. (65), Belgin Ç. (40), Galip Ç. (41), Selçuk Ç. (12), Salih Ç. (11) ve Gülsüm A. (31), dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayetiyle Tarsus’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Tedavileri süren yedi kişinin, akşam yemeğine konulan tuza fare zehirinin karışması sonucu rahatsızlanmış olabileceklerinden şüpheleniliyor. İncelenmek üzere numune alındı.

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