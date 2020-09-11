Yedi AB ülkesi: Türkiye diyalog kurmada ilerlemezse yaptırımlar hazırlanacak

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’yle olan sorunlarını çözmek için müzakere masasına oturmaması halinde eylül sonunda Türkiye’ye karşı yeni yaptırım listesi hazırlayacak.

NATO üyesi Türkiye ile AB arasındaki gerilim, Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs tarafından hak iddia edilen kara sulara muhtemel petrol ve gaz sondajı için araştırma gemileri yollamasından sonra artmıştı.

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Akdeniz’e kıyısı bulunan yedi AB üyesi Korsika adasındaki zirvede bir araya gelerek yaptıkları ortak açıklamada, “Kıbrıs ve Yunanistan’ın egemenliğine karşı tekrarlanan ihlallere ve Türkiye’nin zıtlaşmacı eylemlerine karşı tam destek ve dayanışma” gösterdiklerini vurguladılar.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’nin diyalog kurmada ilerleme kaydetmemesi ve tek taraflı faaliyetlerini sona erdirmemesi durumunda, AB 24-25 Eylül’de görüşülmesi için ek kısıtlayıcı tedbirlerin listesini oluşturmaya hazırdır”.

Ancak Akdeniz’e kıyısı bulunan bu yedi AB ülkesinin tutumları tüm AB’nin duruşunu tam olarak yansıtmıyor.

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Kıbrıs Cumhuriyeti’nin daha fazla Türk şirket ve vatandaşına AB yaptırımlarının getirilmesine dair haziran ayında sunmuş olduğu tasarı Türkiye ile olan anlaşmazlığın diyalog yoluyla çözülmesini isteyen Almanya’nın da dahil olduğu pek çok AB devleti tarafından kabul edilmemişti.