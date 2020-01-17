Yedek ödenek harcaması geçen yıl 3.3 milyar lirayı buldu

Bakanlık ve kurumlara geçen sene yedek ödeneklerden yapılan aktarımlar da 3.3 milyar liraya ulaştı.

Fotoğraf: ssb.gov

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, geçen yıl 16 bakanlıktan 11’i bütçe başlangıç ödeneğini aşarken, yedek ödenekten de milyonlarca lira aktarıldı.

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İçişleri Bakanlığı’na 1.4 milyar lira

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na göre geçen sene yedek ödenekten Cumhurbaşkanlığı’na ‘mal ve hizmet alımı için’ 200 milyon lira, yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden ‘mal ve hizmet alımı için’ 1.2 milyar lira, ‘cari transfer niteliğindeki giderler’ için 5 milyon lira, ‘sermaye giderleri için’ 500 milyon lira aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı ise ‘sermaye transferleri’ için 1.4 milyar lira yedek ödenek aldı.

Diyanet 10.2 milyar lira harcadı

Diyanet İşleri Başkanlığı ise geçen yıl 10.2 milyar lira harcadı. Diyanet’e ayrıca ‘yatırımları hızlandırma ödeneğinden’ 10.6 milyon lira verildi. Yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden de, ‘personel için’ 133.4 milyon lira, ‘mal ve hizmet alımı’ için 86.2 milyon lira, ‘sermaye giderleri için’ 17 milyon lira verildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ‘yatırımları hızlandırma ödeneğinden’ 123.5 milyon lira verilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı’na da 24.4 milyon lira aktarıldı.

Marmara Üniversitesi’ne 36.8 milyon lira

Üniversitelere ‘yatırımları hızlandırma ödeneğinden’ yapılan aktarımlarda ilk sırada 36.8 milyon lira ile Marmara Üniversitesi gelirken, bunu 20’şer milyon lira ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 15 milyon lira ile de Bandırma 17 Eylül Üniversitesi izledi.

Bütçedeki ‘yeni kurulacak daire ve idarelerin ihtiyaçlarını karşılama ödeneğinden’ yapılan aktarmalar kapsamında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne 4.9 milyon lira, Türkiye Uzay Ajansı’na 1 milyon lira verildi.