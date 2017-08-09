Yazılarına son verilen Mert: 28 Şubat’ta da aynısıyla karşılaştım, değişen bir şey yok

Cumhuriyet gazetesinin yazılarına son verdiği Nuray Mert, “28 Şubat’ta da aynı şeylerle karşılaştım. Yıllar geçiyor, ama Türkiye’de hiçbir şey değişmiyor” dedi.

Mert’e kararı Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç iletmiş, gerekçe olarak, son dönemdeki yazılarının Cumhuriyet’in yayın ilkeleriyle ters düşmesini gösteren Erinç, kararın, ‘Silivri’de tutuklu bulunan Cumhuriyet yöneticilerinin bilgisi dahilinde alındığını’ vurgulamıştı.

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Mert, Medyascope’ta Gökçe Çiçek Kösedağı ve Burak Tatari’nin sorularını yanıtladı.

’28 Şubat’ta da aynı şeylerle karşılaştım’

Kendisinin laiklik ve Atatürkçülükle sorunu olmadığını söyleyen Mert, “Zaten, benim Cumhuriyet gazetesinin davetine icap etmem gayet zor oldu. Farklı görüşlerde olduğumuzu söylememe rağmen, yeni yönetim, yeni bir perspektif yaratmak istediklerini söyleyerek davet etti. Ben de bu çerçeve de yazmaya başladım” dedi.

“Anlayış açısından iktidara muhalefet eden gelenek de en az onlar kadar tahammülsüzler ve onlardan farksızlar” diyen Mert, 28 Şubat’ı hatırlattı.

Mert şöyle devam etti: “Ben 28 Şubat’ta da aynı şeylerle karşılaştım. O zaman da, başörtüsünü savunduğum için iş bulamadım. Yaşananlar, bana o günleri tekrar hissettirdi. Yıllar geçiyor, ama Türkiye’de hiçbir şey değişmiyor. İktidarın tahammülsüzlüğünün kurbanı olanların davet etmesi sonrasında, yazılarıma son verilmesi, aklımın alacağı bir şey değil.”

‘Ana akım medyada çoktan marjinalleştim’

‘Katı Kemalist yaklaşıma’ alışık olduğunu söyleyen Mert, “Kendilerine daha sosyal demokrat, solcu diyen çevrenin bir kısmı da buna dahil. Üzücü olan, bunun müspet manada değişmediğini görmek. Tutuklu arkadaşlarımızın da onayı olması çok acı” diye konuştu.

Kendisini davet edenlerin ‘farklı yazacağını’ bilmeleri gerektiğini vurgulayan Mert, “Düşüncelerini gizleyen biri değilim. Medyada, ne söyleyeceksek doğrudan söylemek lazım. Türkiye, batmış vaziyette. Ama bizim laik kesin için, ‘Darwin mi dogma, yoksa başka bir şey mi dogma’ konusu belli ki daha çok önemli. Muhalefetin dar görüşlülüğü, bu çerçevede kendini gösteriyor. Cumhuriyet de, son davranışıyla bunu sergiliyor. İlkelerle ihtilafım olsa, onu da yazar söylerim” ifadelerini kullandı.

‘Kovulmaya’ alışık olduğunu söyleyen Mert, sözlerini şöyle bitirdi: “Ne iktidar medyası benim yüzümü görmek ister, ne ben onların yüzünü görmek isterim. Ana akım medyada çoktan marjinalleşmiş birisiyim. Diğer pek çok arkadaş gibi, internet medyasında yazarız. Sorun değil.”

2015’in nisan ayından bu yana haftada iki gün Cumhuriyet’te köşe yazısı yazan Mert, son günlerde özellikle evrim teorisi ve müftülere nikah yetkisine ilişkin yazılarıyla dikkat çekmişti.