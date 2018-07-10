Yazıcıoğlu kazası: Yargıtay kamu görevlileri hakkındaki ‘kovuşturma’ kararını kaldırıdı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin dönemin bazı kamu görevlileri yönünden verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdı.

Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ta seçim çalışması yaptıktan sonra dönüş yolunda helikopterinin düşmesi sonucu beş kişiyle birlikte yaşamını yitirmişti. olayın kaza değil sabotaj olduğuna yönelik iddialarla ilgili 132 kişi hakkında açılan soruşturma 20 Haziran 2016’da savcılık kararıyla takipsizlikle sonuçlanmıştı. Yazıcıoğlu’nun ailesi ve BBP bu karara itiraz etmişti.

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Kazanın suikast olduğu yönünde yürütülen soruşturmada verilen takipsizlik kararı bozulmuştu.

AA’nın haberine göre, Yargıtay, dönemin Kahramanmaraş valisi Mehmet Niyazi Tanılır, vali yardımcısı Servet Güngör, il alay komutanı Sezai Akgün, il emniyet müdürü Necdet Çelikbilek, il sivil savunma müdürü Hüsamettin Bulut, istihbarat şube müdürü Gürsel Aktepe, emniyet TİB temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç, jandarma TİB temsilcisi Yaşar Kalkan, jandarma teknisyeni Süleyman Akdoğu hakkındaki kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın eksik araştırmayla verildiğine hükmederek kararı kaldırdı.

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Şüpheliler hakkında dava açılıp açılmayacağı konusunda yeniden inceleme yapılacak.